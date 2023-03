Altobelli: “Inter, spero vinca la Champions. Voglio dire una cosa sul Napoli” (Di sabato 25 marzo 2023) L’ex attaccante dell’Inter Alessandro Altobelli, si è espresso sul Napoli e sulle chance della squadra nerazzurra di vincere la Champions League . L’ex centravanti dell’Inter, Alessandro Altobelli, soprannominato “Spillo”, ha rilasciato un’ampia Intervista a Tuttosport, nella quale ha espresso la sua opinione sulle possibilità dei nerazzurri di trionfare in Champions League. Altobelli, tuttavia, non ha mancato di complimentarsi con il Napoli, auspicando che possa portare la coppa in Italia, dopo l’ultimo trionfo ottenuto con il Triplete di Mourinho. L’ex attaccante della Nazionale ha poi parlato dell’importante sfida tra l’Inter e il Benfica, sottolineando che non sarà affatto facile, poiché i ... Leggi su napolipiu (Di sabato 25 marzo 2023) L’ex attaccante dell’Alessandro, si è espresso sule sulle chance della squadra nerazzurra di vincere laLeague . L’ex centravanti dell’, Alessandro, soprannominato “Spillo”, ha rilasciato un’ampiavista a Tuttosport, nella quale ha espresso la sua opinione sulle possibilità dei nerazzurri di trionfare inLeague., tuttavia, non ha mancato di complimentarsi con il, auspicando che possa portare la coppa in Italia, dopo l’ultimo trionfo ottenuto con il Triplete di Mourinho. L’ex attaccante della Nazionale ha poi parlato dell’importante sfida tra l’e il Benfica, sottolineando che non sarà affatto facile, poiché i ...

