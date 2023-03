Altobelli | «Allenatore del futuro per l’Inter? Sarei indeciso su Mourinho e Conte»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 25 marzo 2023) Alessandro, ex giocatore del, ha parlato a Tuttosport del momento dei nerazzurri e del tecnico Simone Inzaghi Alessandro, ex giocatore del, ha parlato a Tuttosport. PAROLE – «Inzaghi ha vinto tre trofei ed è ai quarti di Champions. Ma secondo me potrebbe ottenere molto di più da questa squadra.delsu. Li reputo due grandi allenatori, di quelli che alhanno dato tanto e vinto. Sono sicuro che conquisterebbero altri trofei con i nerazzurri. Thiago Motta? Gli farei fare ancora esperienza, il tempo è dalla sua parte». L'articolo proviene da Calcio News 24.