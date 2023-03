Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Bianca34874951 : RT @ilgiornale: A non convincerla sarebbe stata la strategia difensiva di tipo 'tecnico' basata su una perizia sulle capacità cognitive… - ilgiornale : A non convincerla sarebbe stata la strategia difensiva di tipo 'tecnico' basata su una perizia sulle capacità cogni… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Alessia Pifferi, nuovo cambio di avvocato per la donna che rischia l'ergastolo per aver fatto morire la figlia Diana [di Ro… - repubblica : Alessia Pifferi, nuovo cambio di avvocato per la donna che rischia l'ergastolo per aver fatto morire la figlia Dian… - rep_milano : Alessia Pifferi, nuovo cambio di avvocato per la donna che rischia l'ergastolo per aver fatto morire la figlia Diana -

A non convincerla sarebbe stata la strategia difensiva di tipo "tecnico" basata su una perizia sulle capacità cognitiveE quattro.cambia di nuovo avvocato a 48 ore dal processo che la vede imputata per omicidio: dallo scorso 21 luglio è in carcere a San Vittore per aver abbandonato la figlia Diana, di un anno e ...'Te la senti di stare con me e Diana ... O vuoi che porto Diana dalla babysitter ... Dimmi tu'. Questo è quanto scriveva a un misterioso uomo, lo scorso 20 marzo,, mamma della piccola , la bimba di un anno e mezzo morta di stenti dopo essere stata abbandonata in casa per sei giorni lo scorso luglio. La chat trae un uomo 37 anni, ...

