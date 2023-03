Alessia Pifferi cambia ancora avvocato. Ecco che cosa l'ha spinta

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rep_milano : Alessia Pifferi, nuovo cambio di avvocato per la donna che rischia l'ergastolo per aver fatto morire la figlia Diana - pmelod : @mariannaaprile Anche Annamaria Franzoni, Veronica Panarello, Alessia Pifferi erano madri. Onestamente di per sé vu… - Uncanny_South : @MarylouRuggiero @Moonlightshad1 E Alessia Pifferi. Martina Levato ha partorito e le hanno tolto la potestà. Dal ca… - Uncanny_South : Anche Alessia Pifferi. - Pidgeon70 : Comunque anche Alessia Pifferi era una madre, eh. -

'Te la senti di stare con me e Diana ... O vuoi che porto Diana dalla babysitter ... Dimmi tu'. Questo è quanto scriveva a un misterioso uomo, lo scorso 20 marzo,, mamma della piccola , la bimba di un anno e mezzo morta di stenti dopo essere stata abbandonata in casa per sei giorni lo scorso luglio. La chat trae un uomo 37 anni, ...La difesa della donna, con l'avvocato Fausto Teti, ha presentato la richiesta di abbreviato condizionato alla perizia psichiatrica. E se la corte d'Assise dovesse escludere le aggravanti, potrebbe ...Alla sbarra. È stato fissato per il prossimo 27 marzo davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo per, la 37enne in carcere da fine luglio scorso per aver lasciato morire di stenti la figlioletta Diana, di quasi un anno e mezzo, abbandonata da sola in casa per sei giorni mentre la ...

E quattro. Alessia Pifferi cambia di nuovo avvocato a 48 ore dal processo che la vede imputata per omicidio: dallo scorso 21 luglio è in carcere a San Vittore per aver abbandonato la figlia Diana, di ...Alessia Pifferi cambia avvocato per la terza volta, poi ritorna sui suoi passi e da qui a lunedì – giorno della prima udienza del suo processo per omicidio – altro potrebbe ancora cambiare. La 43enne ...