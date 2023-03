Alcaraz sarà dominatore? Forse no: Sinner può tenergli testa (Di sabato 25 marzo 2023) "Carlos Alcaraz batterà tutti i record nei tornei dello Slam, vincerà più di Nadal, Djokovic e Federer" . Questa frase, declinata in maniera più o meno ottimistica, è diventata un tormentone del ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 25 marzo 2023) "Carlosbatterà tutti i record nei tornei dello Slam, vincerà più di Nadal, Djokovic e Federer" . Questa frase, declinata in maniera più o meno ottimistica, è diventata un tormentone del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : FANTASTICO SINNER, È SEMIFINALE ?????? Jannik supera in tre Taylor Fritz e vola in semifinale! Il prossimo avversario… - Emy56213523 : #MiamiOpen Il prossimo avversario di #Alcaraz sarà il figlio del mio vicino di casa, giusto per non far stancare il 'fenomeno'. #Bagnis ?? - flip2728 : @Ubitennis LE CAZZATE E LE BUGIE DI VIGNOZZI SINNER NON È COME ALCARAZ ALCARAZ LO HA GIA SUPERARO SU TUTTO È SARÁ… - TheSinnersDrea1 : Vagnozzi dice anche che Alcaraz è più forte dei tre mostri alla sua età. Su questo non sono d'accordo. Perlomeno Na… - raquelpearljam : Domani nel @MiamiOpen ATP1000 sarà il turno per gli otto capo di serie: Alcaraz, Tsitsipas, Zverev, Aliassime, etc... -

Alcaraz sarà dominatore Forse no: Sinner può tenergli testa Alcaraz vincerà tanto È pressoché certo. Dominerà incontrastato per 3 - 4 lustri Non è affatto detto, anche se la doppia cifra di titoli Slam non è nemmeno quotata. Alcuni avversari hanno già ... Masters 1000 Miami: Alcaraz travolgente, Sinner bene contro Djere ...del tennista altoatesino sarà quindi Grigor Dimitrov, il quale ha sconfitto in una sfida tiratissima con Jan - Lennard Struf (4 - 6 7 - 6 6 - 4). Senza alcun tipo di problema Carlos Alcaraz, che ... ATP Miami, il programma di oggi: in campo Berrettini, Musetti e Sonego Dopo la vittoria all'esordio contro Thiem, il torinese sarà impegnato contro l'inglese Daniel Evans ... Alcaraz torna numero 1 al mondo, mentre Nadal esce dalla top 10 dopo 912 settimane.