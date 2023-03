Al via il progetto THEGATE2023: i portali che collegheranno Bergamo e Brescia (Di sabato 25 marzo 2023) Brescia. I Sindaci di Bergamo e Brescia hanno tagliato un simbolico nastro di “via ai lavori” per la realizzazione dei due grandi portali dell’installazione THEGATE2023: le due strutture altamente tecnologiche che metteranno in collegamento diretto le città, nominate Capitale Italiana della Cultura 2023, permettendo un’interazione diretta e proponendo un’innovativa esperienza immersiva a tutti coloro che li attraverseranno. L’installazione sarà fruibile entro la fine del mese di aprile. L’installazione THEGATE2023, di cui BPER Banca è Main Sponsor, rappresenta perfettamente il progetto di Bergamo Brescia 2023 che fa leva sulla cultura, intesa non solo come espressione artistica ma anche del valore delle imprese del territorio e della ... Leggi su bergamonews (Di sabato 25 marzo 2023). I Sindaci dihanno tagliato un simbolico nastro di “via ai lavori” per la realizzazione dei due grandidell’installazione: le due strutture altamente tecnologiche che metteranno in collegamento diretto le città, nominate Capitale Italiana della Cultura 2023, permettendo un’interazione diretta e proponendo un’innovativa esperienza immersiva a tutti coloro che li attraverseranno. L’installazione sarà fruibile entro la fine del mese di aprile. L’installazione, di cui BPER Banca è Main Sponsor, rappresenta perfettamente ildi2023 che fa leva sulla cultura, intesa non solo come espressione artistica ma anche del valore delle imprese del territorio e della ...

