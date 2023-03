Al C N Posillipo il derby con la Rari Nantes Porzio | “Bravi a reagire | vittoria meritata”

(Di sabato 25 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIlè del. La formazione rossoverde, guidata in panchina dal D.T. Pinoper la squalifica del Mister Roberto Brancaccio, supera la Check UpSalerno per 10-6, trovando l’allungo decisivo nell’ultimo quarto. Lorenzo Briganti, con quattro gol, è il miglior marcatore della gara . Prima della partita il Presidente del Circolo Aldo Campagnola ha omaggiato con una targa l’arbitro Marco Piano per aver arbitrato la centesima partita in Serie A1. Il primo gol della partita è di Barroso per gli ospiti, Gallo raddoppia in superiorità numerica. La reazione rossoverde arriva con la rete di Aiello, Briganti pareggia a metà quarto e successivamente realizza il gol del 3-2, Abramson segna due reti consecutive per il 5-2 su cui si chiude il primo quarto. Non ...

...alche supera in finale proprio la Canottieri e si avvia ad un percorso trionfale completato da due Coppe Campioni. Il tutto - facile immaginare - condito dai tanti, infuocatissimi......a farmi male al dito in una partita in cui stavamo vincendo facilmente (in casa con il, ... Ora subito testa all'ultimodi stagione contro i cugini della Nuoto Catania, assetati di punti ......a farmi male al dito in una partita in cui stavamo vincendo facilmente (in casa con il, ... Ora subito testa all'ultimodi stagione contro i cugini della Nuoto Catania, assetati di punti ...

Al C.N.Posillipo il derby con la Rari Nantes. Porzio: "Bravi a reagire ... anteprima24.it

Stracittadina made in Naples. Tutto pronto alla Scandone per il derby di serie A2. Si affrontano la terza e la quarta forza del girone Sud. Canottieri Napoli ...Il derby delle novita'. Sara' un sabato pomeriggio entusiasmante alla Scandone con due appuntamenti da non perdere. Si parte con il confronto ...