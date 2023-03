(Di sabato 25 marzo 2023) L'esordio di Melissanel box di Matteonon è stato benedetto dfortuna. Il romano, ancora in evidente ritardo soprattutto dal punto di vista della preparazione fisica, è uscito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Dam1anors1 : #berrettini e #musetti ahi ahi..non ci siamo... aggrappati a #sinner .. -

È undiverso da quello di Phoenix dove addirittura si era messo a sbraitare "Toglietemi dal campo, sono inguardabile". Questa volta ha lottato, e questa è una buona notizia, il servizio c'...I giocatori sono rientrati negli spogliatoi per circa mezz'ora e in quel lasso di tempoha ricevuto un consulto medico.si ritira all'improvviso, Rune sorpreso. Il pubblico ...È undiverso da quello di Phoenix dove addirittura si era messo a sbraitare "Toglietemi dal campo, sono inguardabile". Questa volta ha lottato, e questa è una buona notizia, il servizio c'...

Ahi Berrettini, McDonald è indigesto: fuori a Miami davanti alla Satta La Gazzetta dello Sport

L'esordio di Melissa Satta nel box di Matteo Berrettini non è stato benedetto dalla fortuna. Il romano, ancora in evidente ritardo soprattutto dal punto di vista della preparazione fisica, è uscito ...