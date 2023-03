Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Aeroporti, Borgomeo: 'In Italia crescita superiore a Ue': (Adnkronos) - Per il presidente di Assaeroporti 'recupero… -

Con Carlopresidente Assaeroporti, Arianna Censi, Dario Fossati dg Ambiente e Clima Regione Lombardia, Galeazzo Bignami vice ministro, Armando Brunini ceo Seadi Milano e in ...Mentre il presidente di Assaeroporti Carloattacca l'esclusione sostanzialmente ideologica ...'una rappresentazione del problema del potere inquinante del trasporto aereo e degliche ...... Carlo" soprattutto grazie ai risultati eccellenti della stagione estiva. Fa particolarmente piacere che glidel Sud e delle Isole, con oltre 51 milioni di passeggeri e un ...

Aeroporti, Borgomeo: "In Italia crescita superiore a Ue" Adnkronos

Il tema approfondito in un convegno organizzato dalla società di gestione degli scali di Malpensa e Linate. L'ad Armando Brunini: "Non esistono alternative, è una maratona e Airbus punta sul 2035 per ...