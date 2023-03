Aeronautica militare, compie 100 anni la forza armata nazionale (nonostante la cancel culture) (Di sabato 25 marzo 2023) Roma 25 marzo – Ieri l’Italia si è svegliata con un richiamo – che, però, ha tutto il sapore del rigurgito – “all’italianità”, all’orgoglio di sentirsi (non essere, che è differente) italiani, così è stata ribattezzata tale giornata da tivvù e giornali cui sempre più spesso viene affidata la delega esclusiva dell’in-formazione, epurandola, però, da ogni elementare, quanto dovuta, riflessione. Aeronautica militare, oggi i 100 anni Quella che ci viene presentata non è l’Italia del pallone che ha rimediato la sconfitta contro la “perfida Albione”, ma proprio l’Italia nel pallone, quella che riesce a ricordare i 100 anni della fondazione dell’Aeronautica militare senza alcuna celebrazione ufficiale – il ministro della Difesa Guido Crosetto ha pensato bene di andarsene in gita alla ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 25 marzo 2023) Roma 25 marzo – Ieri l’Italia si è svegliata con un richiamo – che, però, ha tutto il sapore del rigurgito – “all’italianità”, all’orgoglio di sentirsi (non essere, che è differente) italiani, così è stata ribattezzata tale giornata da tivvù e giornali cui sempre più spesso viene affidata la delega esclusiva dell’in-formazione, epurandola, però, da ogni elementare, quanto dovuta, riflessione., oggi i 100Quella che ci viene presentata non è l’Italia del pallone che ha rimediato la sconfitta contro la “perfida Albione”, ma proprio l’Italia nel pallone, quella che riesce a ricordare i 100della fondazione dell’senza alcuna celebrazione ufficiale – il ministro della Difesa Guido Crosetto ha pensato bene di andarsene in gita alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : L' Aeronautica militare attiverà un sistema tecnologico per fornire informazioni ai soldati ucraini. Goretti: 'I da… - UrbimanoOrbi : @andreapurgatori LA STRAGE DI USTICA, FU OCCULTATA DALLA AERONAUTICA MILITARE, PER NON ESSERE MESSI A GIUDIZIO IN P… - Erdsve : 'I russi convertono le bombe aeree in bombe guidate. Hanno abbastanza FAB ed è molto economico aggiornarle'- rappre… - Ludarge : 100 anni Aeronautica Militare. - UrbimanoOrbi : @OttoemezzoTW @Corriere @monicaguerzoni @Libero_official @alesallusti @fattoquotidiano @AndreaScanzi @La7tv AERONAU… -