Aeronautica: martedì la cerimonia del centenario – Lunedi 27 marzo, sui cieli della capitale, sono previste le prove del sorvolo dei velivoli dell'Aeronautica Militare che sugelleranno la cerimonia per celebrare i 100 anni dell'Arma Azzurra. martedì 28 sarà infatti la Terrazza del Pincio, a Roma, ad ospitare la cerimonia militare per la celebrazione del centenario della costituzione dell'Aeronautica Militare, avvenuta il 28 marzo del 1923. L'evento avrà inizio alle 11, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e vedrà la partecipazione delle più alte cariche Istituzionali, di autorità religiose, delle massime autorità del Dicastero della Difesa e delle autorità di ...

"In volo verso il futuro". Una mostra celebra storia ed eroi dell'Aeronautica Militare Celebra il centenario dell'Aeronautica Militare e ricorda l'importante contributo dato dagli aviatori locali, la mostra documentaria che sarà inaugurata martedì 28 marzo alle 18 all'Auditorium San Pancrazio di Tarquinia.

Nasce l'arma aeronautica... Centenario Martedì 28 marzo si festeggia la data esatta in cui in Italia cento anni fa nacque l'arma aeronautica (gli eventi più vicino a noi si svolgono a Cameri), ma nel 2023 ricorre anche il 90° della ...

Roma, centenario Aeronautica Militare: inaugurata in Piazza del Popolo "Air Force Experience" ... questo il nome dello spazio espositivo che l'Aeronautica Militare ha allestito presso Piazza del Popolo, a Roma, in occasione del suo Centenario, che ricorrerà ufficialmente martedì 28 marzo.