Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : Addio a Gordon Moore, il co-fondatore di Intel padre della celebre “legge” - ettore_ongaro : RT @Agenzia_Ansa: Addio a Gordon Moore: co-fondatore di Intel, ideò la teoria sull'evoluzione tecnologica dei chip per computer #ANSA http… - marcobardazzi : Ci ha lasciato uno dei protagonisti del mio ultimo libro, “Silicon Europe”. Addio a Gordon Moore, il co-fondatore… - darkokerim : RT @lucasalvioli: Addio a Gordon Moore, il co-fondatore di Intel padre della celebre “legge” @sole24ore - memoriadigitale : Addio a Gordon Moore, il co-fondatore di Intel padre della celebre “legge” - Il Sole 24 ORE @sole24ore -

... 10 Gianni Lombard, 9 Sanele Nohamba, 8 Francke Horn, 7 Ruan Venter, 6 Emmanuel Tshituka, 5 Ruben Schoeman (40′ Reinhard Nothnagel), 4 Willem Alberts (76′ Travis) 3 Asenathi ...... nata dalla popolarità della serie televisiva di Batman), assistendo Dan Barry su Flashe Sy Barry su The Phantom. Giella ha lavorato part - time su The Phantom per 17 anni. Nel 1991 Giella ...Nel 1965, mentre lavorava per un'altra azienda, la Fairchild Semiconductor,Moore predisse, in un articolo pubblicato dalla rivista Electronics, che la densità dei transistor nei ...

Addio a Gordon Moore, il co-fondatore di Intel padre della celebre “legge” Il Sole 24 ORE

nata dalla popolarità della serie televisiva di Batman), assistendo Dan Barry su Flash Gordon e Sy Barry su The Phantom. Giella ha lavorato part-time su The Phantom per 17 anni. Nel 1991 Giella ...È stato uno dei fondatori della Silicon Valley e della teoria sull’evoluzione tecnologia dei chip per computer ...