Adani | “Sono innamorato di Napoli | lasciatemi dire una cosa” – VIDEO

Leggi su napolipiu

(Di sabato 25 marzo 2023) Lelenel post partita di Italia-Inghilterra parla die ringrazia il popolo napoletano per la sua originalità.ha lanciato un lungo messaggio per ringraziare ed esaltare la città died i napoletani. L’ex giocatore si dice “di” e lo dimostra spesso anche sui social, dove mette in evidenza la sua ‘venerazione’ per Diego Armando Maradona.suha detto: “Per primanon so che parole trovare per ringraziare i napoletani, ogni parola non raggiungerebbe lo scopo cercato.è una città speciale, fatta da gente speciale, che io amo e sento nel cuore. E che riesce a trasferirti amore e passione nella sua follia e contraddizioni, ma con genuinità che mi rende ...