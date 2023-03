Abodi: «Euro 2032 utile per stadi ma non sia indispensabile» (Di sabato 25 marzo 2023) “Sul tema stadi negli ultimi 30 anni siamo riusciti a fare poco, troppo poco, insopportabilmente. Le ragioni e le responsabilità ormai servono solo a fare tesoro dell’esperienza e a cambiare passo. Euro 2032 molto utile, ma non può essere indispensabile. Dobbiamo, vogliamo fare, insieme”. Lo scrive su Twitter il ministro dello Sport, Andrea Abodi. Nei L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 25 marzo 2023) “Sul temanegli ultimi 30 anni siamo riusciti a fare poco, troppo poco, insopportabilmente. Le ragioni e le responsabilità ormai servono solo a fare tesoro dell’esperienza e a cambiare passo.molto, ma non può essere. Dobbiamo, vogliamo fare, insieme”. Lo scrive su Twitter il ministro dello Sport, Andrea. Nei L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

