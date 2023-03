A spasso tra legionari e gladiatori: la storia prende vita a “Roma World” (Di sabato 25 marzo 2023) Roma – Vivere una giornata da antico Romano assaporandone usi e costumi, diventare gladiatore per un giorno, immergersi nella natura, viaggiando indietro nel tempo di 2000 anni e pernottare in un villaggio delle Legioni Romane: tutto questo è possibile a Roma World, il nuovo Parco a tema dell’Antica Roma, nato a fianco di Cinecittà World, che riapre le porte ai suoi ospiti per un’esperienza unica. “Roma World permette di immergersi nella storia, di vivere la Roma Antica, così come l’abbiamo immaginata nei film e sui libri, da Ben Hur al Gladiatore – dichiara Stefano Cigarini, Amministratore Delegato di Cinecittà World Spa – A Roma, Roma la vedi, a ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 25 marzo 2023)– Vivere una giornata da anticono assaporandone usi e costumi, diventare gladiatore per un giorno, immergersi nella natura, viaggiando indietro nel tempo di 2000 anni e pernottare in un villaggio delle Legionine: tutto questo è possibile a, il nuovo Parco a tema dell’Antica, nato a fianco di Cinecittà, che riapre le porte ai suoi ospiti per un’esperienza unica. “permette di immergersi nella, di vivere laAntica, così come l’abbiamo immaginata nei film e sui libri, da Ben Hur al Gladiatore – dichiara Stefano Cigarini, Amministratore Delegato di CinecittàSpa – Ala vedi, a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: A spasso tra legionari e gladiatori: la storia prende vita a “Roma World” - angelo_perfetti : A spasso tra legionari e gladiatori: la storia prende vita a “Roma World” - Xeelean : RT @My_Salute: L'intelligenza Artificiale manderà a spasso il 19% dei lavoratori USA. Ma non tra 10 anni, questione di mesi. In Italia imm… - ledicoladelsud : Andria, a spasso con un grosso cane seminava panico tra i passanti: l’animale è nella lista delle specie pericolose - My_Salute : L'intelligenza Artificiale manderà a spasso il 19% dei lavoratori USA. Ma non tra 10 anni, questione di mesi. In Italia immaginate solo. -