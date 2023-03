A Roma corteo non autorizzato degli anarchici nelle vie di Trastevere. Manifestazione in un clima teso ma senza incidenti (Di sabato 25 marzo 2023) Diverse decine di anarchici hanno manifestato ieri notte a Trastevere, nel cuore di Roma, in solidarietà con Alfredo Cospito e contro il 41 bis. In testa al corteo, che sfilava per gli storici vicoli di Trastevere proprio nelle ore della movida del venerdì sera, lo striscione con scritto “Lo Stato tortura. Con Alfredo contro l’ergastolo”. La Manifestazione si è svolta in un clima di tensione ma senza incidenti, con i tanti giovani che affollavano i locali che hanno osservato con stupore mentre si intonavano cori tra cui “assassini, assassini”. Dopo circa un’ ora il corteo si è sciolto autonomamente in Via della Scala. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) Diverse decine dihanno manifestato ieri notte a, nel cuore di, in solidarietà con Alfredo Cospito e contro il 41 bis. In testa al, che sfilava per gli storici vicoli diproprioore della movida del venerdì sera, lo striscione con scritto “Lo Stato tortura. Con Alfredo contro l’ergastolo”. Lasi è svolta in undi tensione ma, con i tanti giovani che affollavano i locali che hanno osservato con stupore mentre si intonavano cori tra cui “assassini, assassini”. Dopo circa un’ ora ilsi è sciolto autonomamente in Via della Scala. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

