(Di sabato 25 marzo 2023) AGI - Diverse decine di anarchici manifestano a Trastevere, nel cuore di, in solidarietà con Alfredo Cospito e contro il 41 bis. In testa al, che sfila per gli storici vicoli di Trastevere proprio nelle ore della movida del venerdì sera, lo striscione con scritto "Lo Stato tortura. Con Alfredo contro l'ergastolo". La manifestazione si svolge in un clima di tensione ma finora senza incidenti, con i tanti giovani che affollano i locali che osservano con stupore mentre si intonano cori tra cui "assassini, assassini". Il sindaco Gualtieri aveva disposto già nel pomeriggio con un'ordinanza una serie di misure per salvaguardare la sicurezza del quartiere, dal "divieto di transito e parcheggio, in vigore dalle 18:30 di oggi fino a cessate esigenze, nelle vie e nelle piazze interessate dall'agitazione e aree contigue" alla momentanea rimozione di ...

A Roma corteo non autorizzato degli anarchici a Trastevere AGI - Agenzia Italia

