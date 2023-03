A Piacenza è in corso un esperimento unico | gli anziani di una casa di riposo e i bimbi di un nido condividono gli stessi spazi | si divertono e pranzano insieme Con grandi benefici per grandi e piccoli

(Di sabato 25 marzo 2023) L’acquerello di Carlotta è un mare scuro con tanti colori mescolati. Anche Dariel gioca con il foglio, pasticciando con i blu e i rossi. Di fronte a loro nonna Anna, 85 anni, disegna un bel grappolo d’uva con il suo picciolo, mentre nonna Antonia si sta sbizzarrendo con una casetta gialla, il vialetto, il sole. Dietro al tavolo, su un piccolo tapis roulant, Marcello ed Emma corrono e ridono, ridono e corrono. Siamo nella piccola palestra di una struttura polivalente didove, da alcuni anni, è inun progettoche di recente è finito anche al centro di un articolo del New York Times: ABI,e Bambini. In uno stesso edificio si trovano infatti ladidel Facsal Immacolata di Lourdes, un centro diurno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarialuisaFlor9 : RT @silerenonpossum: #PapaFrancesco ai partecipanti al XXXIII Corso sul Foro interno promosso dalla Penitenzieria Apostolica: 'Mai i confes… - angheran70 : RT @silerenonpossum: #PapaFrancesco ai partecipanti al XXXIII Corso sul Foro interno promosso dalla Penitenzieria Apostolica: 'Mai i confes… - silerenonpossum : #PapaFrancesco ai partecipanti al XXXIII Corso sul Foro interno promosso dalla Penitenzieria Apostolica: 'Mai i con… - PiacenzaSera : Corso di Protezione Civile, a Travo 25 volontari delle Pubbliche Assistenze della provincia #piacenza - ottovanz : RT @vaticannews_it: #Chiesa “Il dono dell'indulgenza: nel cuore del mistero della Redenzione”: è il titolo della lectio del penitenziere Ma… -

È un finale di stagione incredibile nel volley maschile dove sono indi svolgimento quei playoff di Superlega che fino ad oggi stanno regalando emozioni e colpi di ... Tra queste c'è...I dettagli del programma sono stati illustrati questa mattina, neldi una conferenza stampa ... "Il 26 e 27 marzo potremo scegliere tra 63 luoghi, daalla Romagna - spiega Carla Di ...Incontri favoriti dalla sinergia con gli Ordini professionali, l'Università Cattolica, il Campus Raineri - Marcora e sempre munificamente supportati dalla Banca di. Per l'anno inil ...

Corso sul Foro interno, Piacenza: le indulgenze medicina per l'anima Vatican News - Italiano

A Piacenza è in corso un esperimento unico: gli anziani di una casa di riposo e i bimbi di un nido condividono gli stessi spazi, si divertono e pranzano insieme. Con grandi benefici per grandi e ...È un finale di stagione incredibile nel volley maschile dove sono in corso di svolgimento quei playoff di Superlega ... la riscossa di due formazioni sotto 2-0. Tra queste c’è Piacenza caduta per mano ...