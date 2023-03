A Pasqua regalati l’Uovo Neroverde

Leggi su seriea24

(Di sabato 25 marzo 2023) Le uova diNeroverdi ti aspettano, da martedì 28 marzo, presso lo Store ufficiale in Piazza Garibaldi. Saranno inoltre disponibili on line con possibilità di spedizione a domicilio. Una fantastica idea regalo per tutti i tifosi neroverdi: uova al cioccolato di qualità artigianale con all’interno due belle soprese. Prezzo: 16 euro Inoltre i più fortunati come sorpresa potranno trovare il GOLDEN TICKET cioè un invito speciale VIP per due, che ti darà la possibilità di partecipare a una partita al Mapei Stadium del Campionato di Serie A Tim (tra quelli rimanenti in questa stagione). Fatti sorprendere dal tuo uovo di! Fonte articolo e foto: www.sassuolocalcio.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.