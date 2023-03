"A che prezzo?". La profezia nera di Cacciari sulla crisi (Di sabato 25 marzo 2023) Per l'ex sindaco di Venezia questa spirale negativa produce conseguenze nefaste, in particolare per la società civile Leggi su ilgiornale (Di sabato 25 marzo 2023) Per l'ex sindaco di Venezia questa spirale negativa produce conseguenze nefaste, in particolare per la società civile

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ricpuglisi : Scusate, la mia microeconomia si sta ribellando. Se si riduce l'offerta di affitti brevi PER LEGGE (o per delibera… - marattin : Noi siamo quelli che parlano chiaro: su pensioni, energia, sanità, tasse, salario minimo e tutto ciò che Carlo acce… - NicolaPorro : Alla nuova frontiera liberal e globalista fa comodo che tutto abbia un prezzo. Un ottimo @CorradoOcone ?? #Pd… - Prudenzi4 : @dottorbarbieri @FartFromAmerika Non vi dico a che prezzo stanno le crocchette, meglio prendere direttamente polli,… - rav4you : @boni_castellane Invece che comprarlo dal produttore si compra attraverso la catena di N grossisti a prezzo moltiplicato. Normale -