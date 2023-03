A Cagliari pieno sostegno alle donne vittime di violenza

(Di sabato 25 marzo 2023) La Città disostiene ledi. Lo ha ribadito l’Amministrazione Comunale in occasione dell’incontro “al sicuro”. “Nel portare a tutti i convenuti il saluto dell’Amministrazione comunale, voglio rivolgere un saluto e un ringraziamento particolareamiche del Lions ClubLioness e dell’associazioneal traguardo, che hanno cooperato per la piena riuscita di questo evento”. L’Amministrazione comunale diaccoglie ancora una volta con molta partecipazione e interesse questa giornata di formazione e sensibilizzazione sulla complessa e delicata tematica delladi genere. In base alla legge 8 del 2007 asono presenti, sotto la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UnioneSarda : #Sardegna - #Pirri: «Due stranieri mi hanno rubato il marsupio». Ma i carabinieri scoprono la verità (e scatta la d… - PAOLOCARLESI : @LabaroViola_ Ha ragione in pieno, il sindaco Nardella ha messo la societa' e i tifosi in questa situazione e deve… - Sardegnalavoro : OFFERTA DI LAVORO: MACELLAIO/A a tempo pieno per punto vendita a CAGLIARI -Mansioni: - Taglio e lavorazione delle c… - Sardegnalavoro : OFFERTA DI LAVORO: Studio Commercialista di primaria importanza in Cagliari ricerca le seguenti figure: - impiegata… - comatt90 : Quando vedevo la gente che partiva alle 8 da Sassari e alle 11 lo stadio era già pieno, capivo che per i sardi il c… -

di tecnologia, automazione, innovazione, a supporto (e non in sostituzione) - dice chi lo ... Torino, Roma e del customer service di. All'interno della rete logistica di Amazon sono il ...Sposando ala filosofia che valorizza la condivisione e le attività anti spreco del brand, il ... A, in viale Poetto e a Sassari, in Strada 2 Predda Niedda, vi aspetta l'Angolo del ...... è davvero undi emozioni positive. Ho girato un po' l'Italia conoscendo diverse piazze dal punto di vista calcistico e non solo. Spero di potermi stabilire per un po' a, credo che ...

INTERVISTA Cagliari Calcio

Il laterale del Cagliari: “Ranieri mi ha dato subito fiducia, devo sempre farmi trovare pronto per ripagare i tifosi” ...L’ex allenatore del Cagliari Massimo Rastelli, classe 1968, oggi è alla guida dell’Avellino in Serie C. In carriera ha totalizzato 387 presenze e 68 gol in cadetteria, vestendo le casacche di Catanzar ...