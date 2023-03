25 marzo 1928: la prima radiocronaca in Italia (VIDEO) (Di sabato 25 marzo 2023) La prima radiocronaca in Italia Il 25 marzo del 1928 è la data della prima radiocronaca in Italia. Attraverso la voce di Giuseppe Sabelli Fioretti, cronista de La Gazzetta dello Sport, vengono raccontate le gesta dell’amichevole tra Italia ed Ungheria. Una partita dal valore sportivo poco rilevante ma dal punto di vista storico e della comunicazione segnò l’inizio del rapporto tra i cronisti ed il pubblico. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio. Leggi su glieroidelcalcio (Di sabato 25 marzo 2023) LainIl 25delè la data dellain. Attraverso la voce di Giuseppe Sabelli Fioretti, cronista de La Gazzetta dello Sport, vengono raccontate le gesta dell’amichevole traed Ungheria. Una partita dal valore sportivo poco rilevante ma dal punto di vista storico e della comunicazione segnò l’inizio del rapporto tra i cronisti ed il pubblico. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

