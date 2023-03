2035 - Le auto endotermiche sopravviveranno con gli e-fuel: c'è l'accordo con la Germania (Di sabato 25 marzo 2023) I motori endotermici sopravviveranno al 2035, a patto di utilizzare solo ed esclusivamente i carburanti sintetici (noti come e-fuel) caldeggiati dalla Germania. Ed è proprio all'intesa con i tedeschi, necessaria per superare lo stallo istituzionale che si era venuto a creare sulla svolta elettrica dell'Unione, che si riferisce il tweet odierno del vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans: "Abbiamo trovato un accordo con la Germania sull'impiego degli e-fuel nelle automobili", ha scritto il politico, che è anche responsabile del Green Deal di Bruxelles. "Lavoreremo per ottenere quanto prima l'adozione delle norme in materia di CO2 per le auto, per poi dare velocemente seguito alle misure giuridiche necessarie". In buona ... Leggi su quattroruote (Di sabato 25 marzo 2023) I motori endotermicial, a patto di utilizzare solo ed esclusivamente i carburanti sintetici (noti come e-) caldeggiati dalla. Ed è proprio all'intesa con i tedeschi, necessaria per superare lo stallo istituzionale che si era venuto a creare sulla svolta elettrica dell'Unione, che si riferisce il tweet odierno del vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans: "Abbiamo trovato uncon lasull'impiego degli e-nellemobili", ha scritto il politico, che è anche responsabile del Green Deal di Bruxelles. "Lavoreremo per ottenere quanto prima l'adozione delle norme in materia di CO2 per le, per poi dare velocemente seguito alle misure giuridiche necessarie". In buona ...

