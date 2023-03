2035 - Le auto endotermiche sopravviveranno con gli e-fuel | c' è l' accordo con la Germania

(Di sabato 25 marzo 2023) I motori endotermicial, a patto di utilizzare solo ed esclusivamente i carburanti sintetici (noti come e-) caldeggiati dalla. Ed è proprio all'intesa con i tedeschi, necessaria per superare lo stallo istituzionale venutosi a creare sulla svolta elettrica dell'Unione, che si riferisce il tweet odierno del vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans: "Abbiamo trovato uncon lasull'impiego degli e-nellemobili", ha scritto il politico, che è anche responsabile del Green Deal di Bruxelles. "Lavoreremo per ottenere quanto prima l'adozione delle norme in materia di CO2 per le, per poi dare velocemente seguito alle misure giuridiche necessarie". In buona ...

L’Unione europea ha raggiunto un accordo con la Germania per l’uso degli e-fuels per le automobili dopo il 2035, mossa che lascia ...Trenta leggi bloccate dalle liti tra verdi e liberali, che tengono in scacco la coalizione: i Verdi si profilano il «partito del no», i liberali invocano «freni al bilancio». Oggi la «verifica». Schol ...