2023 DZ2 dà spettacolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MassimoChiaram7 : RT @mediainaf: ?? Oggi, sabato 25 marzo, 20:51 ora italiana, il piccolo #asteroide 2023 DZ2 raggiungerà il punto di massimo avvicinamento a… - mediainaf : ?? Oggi, sabato 25 marzo, 20:51 ora italiana, il piccolo #asteroide 2023 DZ2 raggiungerà il punto di massimo avvici… - robyleofrigio : - fabriziocolista : @lucaviscardi Comunque domani ci sfiora un asteroide?? - MaccagnoPier : Vicino ma non troppo, l’asteroide del sabato sera -

Scoperto un mese fa, l'asteroide noto comeè abbastanza grande - tra 40 e 90 metri di diametro - da spazzare via una città, motivo per cui è stato battezzato 'City Killer'. Per la Nasa è ...Lontano da noi per circa la metà della distanza che ci separa dalla Luna,(questo il nome dell'asteroide) è pronto a farsi ammirare da noi terrestri. La traiettoria del corpo celeste è tale ...FOTOGALLERY Nasa Continua gallery %s Foto rimanenti Scienze L'asteroidepasserà tra la Terra e la Luna il 27 marzo il corpo celeste è stato rilevato lo scorso 27 febbraio. Ha un diametro di ...

L'asteroide 2023 DZ2 passerà tra Terra e Luna il 27 marzo. Qual è il rischio d'impatto Sky Tg24

Segui Tag24 anche sui social Asteroide sfiorerà la Terra, questo è il nuovo allarme lanciato che prevede lo sfioramento dell’Asteroide 2023 DZ2, questo è il suo nome per la giornata del 27… Leggi ...L’Associated Press ha riferito che un asteroide “city-killer”, noto come 2023 DZ2, passerà sabato tra la Terra e l’orbita della Luna. Scoperto solo tre settimane fa, il passaggio dell’asteroide sulla ...