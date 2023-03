100 milioni per comprare i palazzi occupati dai movimenti: maxi-regalo agli abusivi di Roma (Di sabato 25 marzo 2023) «Così non va proprio», ha sentenziato il leader dei movimenti Luca Fagiano nella chat con l'assessore Tobia Zevi, dopo aver esaminato la bozza di Piano casa di Roma Capitale. Un documento che, prima di essere approvato dalla giunta, è passato al vaglio del gruppo Whatsapp in cui Zevi lo ha condiviso. Ricevendo in cambio una sonora bocciatura. Eppure, leggendo le pagine del «Piano strategico per il diritto all'abitare 2023-2026», si scopre che il Campidoglio è pronto a spendere nei prossimi tre anni fino a cento milioni per il «recupero a fini abitativi sociali» di immobili dismessi, pubblici e privati, valutando anche quelli occupati. Non solo, «gli interventi di recupero saranno anche volti a risolvere alcune situazioni di emergenza abitativa rappresentate - si legge - dagli immobili ... Leggi su iltempo (Di sabato 25 marzo 2023) «Così non va proprio», ha sentenziato il leader deiLuca Fagiano nella chat con l'assessore Tobia Zevi, dopo aver esaminato la bozza di Piano casa diCapitale. Un documento che, prima di essere approvato dalla giunta, è passato al vo del gruppo Whatsapp in cui Zevi lo ha condiviso. Ricevendo in cambio una sonora bocciatura. Eppure, leggendo le pagine del «Piano strategico per il diritto all'abitare 2023-2026», si scopre che il Campidoglio è pronto a spendere nei prossimi tre anni fino a centoper il «recupero a fini abitativi sociali» di immobili dismessi, pubblici e privati, valutando anche quelli. Non solo, «gli interventi di recupero saranno anche volti a risolvere alcune situazioni di emergenza abitativa rappresentate - si legge - dimmobili ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MinisteroSalute : ??#24marzo #WorldTBDay2023 'Yes! We can #endTB!' per un mondo libero dalla #tbc ????Dagli anni 2000 gli sforzi globali… - mirkonicolino : La #Juventus ha effettuato in meno di due anni 700 milioni di aumenti di capitale. Incassa oltre 100 milioni annui… - RossanoCortesi : RT @pilloledirock: Il 25 marzo 1986 i Guns N' Roses firmarono il contratto discografico con la Geffen Records. La band ha sinora venduto pi… - SavingSpalletti : Avanzano tipo 100 milioni dal mercato - tempoweb : #Roma, dal Comune 100 milioni per comprare i palazzi occupati dai movimenti #zevi #pianocasa #… -