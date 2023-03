Zinchenko | «La Russia è un paese terrorista»

(Di venerdì 24 marzo 2023) Il difensore dell’Arsenal e della Nazionale ucraina, ha rilasciato un’intervista al Daily Mail in cui ha parlato del conflitto tra Ucraina e Russa scoppiato più di un anno fa. Nell’intervista il calciatore dei Gunners ci tiene a ringraziare il club russo che lo ha lanciato ma dopo l’invasione ha deciso di cancellare ogni ricordo in merito a quell’esperienza. Di seguito le parole di: «Non voglio nemmeno pronunciare il nome (riferito a Putin). Voglio dire che laè un: ‘’». L’esperienza in: «Sono grato all’Ufa per tutto quello che ha fatto per me. Ma dopo l’invasione terroristica, non voglio avere alcun ricordo di quel periodo. Onestamente non voglio sentire niente di questo. Perché ogni singolo giorno gli ucraini ...

Ruslan Rotan’s side are still finding their feet amid the Russian invasion back home that has so severely disrupted their domestic sporting calendar. But a side that contains the likes of Arsenal star ...LIVE: EURO 2024 qualifying scores – England vs Ukraine] As the war rages on across Ukraine following the Russia invasion just over a year ... ranked team in the world have the likes of Oleksandr ...