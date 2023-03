Zazzaroni | «Acerbi e Toloi giocano a tre! Barella altalenante e nervoso»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 24 marzo 2023) Ivan, Direttore del Corriere dello Sport, sul quotidiano romano ha analizzato la partita di alcuni giocatori dell’Italia contro l’Inghilterra, compresi Francescoe Nicolòieri titolari. IL COMMENTO – Ivanparla così delle prestazioni degli azzurri, in particolare i due dell’Inter: «La coppia centrale formata danon trova riscontri in campionato:entrambi a tre, ma non è solo questo il problema.nell’Inter delle nove sconfitte su 27». Fonte: Corriere dello Sport – IvanInter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...