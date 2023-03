Zalewski, offensiva del Leicester (Di venerdì 24 marzo 2023) Il Leicester City è stato collegato ad un trasferimento del giocatore della Roma Nicola Zalewski nella finestra di trasferimento estiva Secondo la Gazzetta dello Sport, il polacco è un giocatore che le Foxes hanno “cerchiato in rosso” come potenziale obiettivo alla riapertura del mercato. Ci sono anche club della Bundesliga interessati a Zalewski. Il 21enne, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 24 marzo 2023) IlCity è stato collegato ad un trasferimento del giocatore della Roma Nicolanella finestra di trasferimento estiva Secondo la Gazzetta dello Sport, il polacco è un giocatore che le Foxes hanno “cerchiato in rosso” come potenziale obiettivo alla riapertura del mercato. Ci sono anche club della Bundesliga interessati a. Il 21enne, L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LetFootballRise : @n9ve2 Il problema è che non puoi fare altro con quei terzini. Spinazzola è utilissimo in fase offensiva di possess… - ExiledRomanista : 5/ fase offensiva con 3 DC dietro quando non c'e´attaccante centrale da marcare. 4. Recuperato Rick, lo stesso dobb… - soralhellas : Zalewski mi ha rotto il cazzo, totalmente nullo in fase offensiva, ogni volta che tocca la palla fa giocate senza s… -