Zadar, Cobolli e Giannessi in semifinale (Di venerdì 24 marzo 2023) Flavio Cobolli e Alessandro Giannessi hanno centrato la semifinale del challenger croato di Zadar (73.000 euro di montepremi sulla terra battuta). Il romano ha vinto 36 62 61 il derby con Giulio ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 24 marzo 2023) Flavioe Alessandrohanno centrato ladel challenger croato di(73.000 euro di montepremi sulla terra battuta). Il romano ha vinto 36 62 61 il derby con Giulio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tennista_Ita : Il derby dei quarti di finale a #Zadar premia, in rimonta, Flavio #Cobolli su Giulio #Zeppieri. In semifinale ci sa… - live_tennis : Zadar Challenger - Quarter-final: Flavio Cobolli beat Giulio Zeppieri 3-6, 6-2, 6-1 - BananitaMayu : RT @lorenzofares: Al torneo #ATPChallenger di Zadar ???? vittorie in rimonta per Flavio #Cobolli ???? e Giulio #Zeppieri ???? vs Dzumhur ???? e Tse… - sinneristi1 : RT @Ladal17: Intanto questi tre (+ Giannessi) sono ai quarti di finale al Challenger di Zadar #Zeppieri #Cobolli #Gigante - Deiana_Luca9 : RT @Ladal17: Intanto questi tre (+ Giannessi) sono ai quarti di finale al Challenger di Zadar #Zeppieri #Cobolli #Gigante -

Zadar, Cobolli e Giannessi in semifinale
Flavio Cobolli e Alessandro Giannessi hanno centrato la semifinale del challenger croato di Zadar (73.000 euro di montepremi sulla terra battuta). Il romano ha vinto 36 62 61 il derby con Giulio Zeppieri.

Chaallenger Zadar, Giannessi e Cobolli in semifinale
Alessandro Giannessi e Flavio Cobolli trovano il pass per le semifinali del Challenger croato di Zadar (73.000 euro di montepremi, sulla terra battuta). Il ligure Giannessi, 261 del mondo, si è imposto ai quarti di finale contro l'...

Zadar: Giannessi e Gigante raggiungono Zeppieri e Cobolli ai quarti
Dopo Giulio Zeppieri (124) e Flavio Cobolli (177), anche Alessandro Giannessi (261) e Matteo Gigante (199) si sono qualificati per i quarti di finale del challenger croato di Zadar (73.000 euro di montepremi sulla terra battuta).

Zadar: Cobolli, Zeppieri, Gigante, Caruso e Giannessi agli ottavi