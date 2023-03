Zack Snyder: il Superman di Henry Cavill nel poster dell'evento sulla sua trilogia DC (Di venerdì 24 marzo 2023) Un nuovo poster per celebrare l'evento dedicato alla trilogia di film DC diretti da Zack Snyder. Zack Snyder ha condiviso un nuovo poster dedicato all'evento Full Circle sulla sua trilogia di film DC, a 10 anni di distanza dal suo capostipite, L'uomo d'acciaio (2013). Il poster ha al centro la statua di Superman che vedevamo durante il suo Zack Snyder's Justice League e che celebrava il sacrificio dell'eroe di Henry Cavill. "Sono super eccitato per questo incredibile evento di tre giorni a favore dell'AFSP", ha dichiarato il regista. "Cercate il link ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 marzo 2023) Un nuovoper celebrare l'dedicato alladi film DC diretti daha condiviso un nuovodedicato all'Full Circlesuadi film DC, a 10 anni di distanza dal suo capostipite, L'uomo d'acciaio (2013). Ilha al centro la statua diche vedevamo durante il suo's Justice League e che celebrava il sacrificio'eroe di. "Sono super eccitato per questo incredibiledi tre giorni a favore'AFSP", ha dichiarato il regista. "Cercate il link ...

