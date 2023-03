You: la stagione 5 della serie con Penn Badgley sarà l'ultima (Di venerdì 24 marzo 2023) Netflix ha annunciato il rinnovo di You svelando che la stagione 5 della serie sarà l'ultima e concluderà la storia di Joe Goldberg. You ritornerà sugli schermi con la stagione 5 e Netflix, annunciando il rinnovo, ha inoltre anticipato che sarà l'ultimo capitolo della storia di Joe Goldberg. Il progetto tratto dai romanzi di Caroline Kepnes affronterà poi un cambio alla guida: Sera Gamble ha infatti rinunciato all'incarico di showrunner. Michael Foley e Justin W. Lo si occuperanno della realizzazione della quinta stagione di You, serie prodotta da Sarah Schechter e Greg Berlanti. Il protagonista Penn Badgley tornerà quindi sul set per interpretare ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 marzo 2023) Netflix ha annunciato il rinnovo di You svelando che lal'e concluderà la storia di Joe Goldberg. You ritornerà sugli schermi con la5 e Netflix, annunciando il rinnovo, ha inoltre anticipato chel'ultimo capitolostoria di Joe Goldberg. Il progetto tratto dai romanzi di Caroline Kepnes affronterà poi un cambio alla guida: Sera Gamble ha infatti rinunciato all'incarico di showrunner. Michael Foley e Justin W. Lo si occuperannorealizzazionequintadi You,prodotta da Sarah Schechter e Greg Berlanti. Il protagonistatornerà quindi sul set per interpretare ...

