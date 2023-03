You, annunciato ufficialmente quando finirà la serie (Di venerdì 24 marzo 2023) E’ ufficiale: la quinta stagione di You verrà rilasciata prossimamente su Netflix. Ad annunciarlo è stata proprio la piattaforma streaming attraverso il suo profilo Instagram ufficiale. Del resto, il progetto originario prevedeva uno sviluppo su cinque stagioni. Anche l’attore Penn Badgley ha recentemente confermato: “Se ci sarà un’altra di stagione, quello sarà un gran finale“. E, sullo sviluppo del suo personaggio, Joe Goldberg: Joe è tornato a casa, a New York, ma adesso ha delle risorse illimitate. Ora ha quel potere che non aveva mai avuto prima e adesso sta finalmente abbracciando la sua vera natura. Sta facendo prendere il sopravvento sull’uomo all’animale che è in lui. Sta lasciando che il suo istinto da predatore abbia la meglio sul suo cuore. In aggiunta alle parole dell’attore, la showrunner Sera Gamble aveva ‘spoilerato’ quale sarebbe stata l’evoluzione del protagonista. ... Leggi su isaechia (Di venerdì 24 marzo 2023) E’ ufficiale: la quinta stagione di You verrà rilasciata prossimamente su Netflix. Ad annunciarlo è stata proprio la piattaforma streaming attraverso il suo profilo Instagram ufficiale. Del resto, il progetto originario prevedeva uno sviluppo su cinque stagioni. Anche l’attore Penn Badgley ha recentemente confermato: “Se ci sarà un’altra di stagione, quello sarà un gran finale“. E, sullo sviluppo del suo personaggio, Joe Goldberg: Joe è tornato a casa, a New York, ma adesso ha delle risorse illimitate. Ora ha quel potere che non aveva mai avuto prima e adesso sta finalmente abbracciando la sua vera natura. Sta facendo prendere il sopravvento sull’uomo all’animale che è in lui. Sta lasciando che il suo istinto da predatore abbia la meglio sul suo cuore. In aggiunta alle parole dell’attore, la showrunner Sera Gamble aveva ‘spoilerato’ quale sarebbe stata l’evoluzione del protagonista. ...

