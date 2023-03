Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: Naomi non è più sotto contratto con la Compagnia, lo ha confermato lei stessa - SpazioWrestling : Adesso è ufficiale, Naomi ha lasciato la WWE #Naomi #WWE - mkp17 : SETH ROLLINS hackerato / NAOMI è fuori dalla WWE - donnetralecorde : Tramite una risposta su Instagram, l’ex campionessa di SmackDown avrebbe annunciato come se nulla fosse di aver las… - sacredgames_ : @OCWQuizzes @WWE Naomi, Sasha Banks, Nikki Bella, Maxxine Dupri, Ronda Rousey???? -

A nulla sarebbe servito il tentativo di Triple H di riportare la sua pupilla in. Sasha aveva lasciato la Compagnia a maggio di quest'anno assieme a, non accogliendo di buon grado alcune ...A nulla sarebbe servito il tentativo di Triple H di riportare la sua pupilla in. Sasha aveva lasciato la Compagnia a maggio di quest'anno assieme a, non accogliendo di buon grado alcune ...

Naomi ufficializza la sua uscita dalla WWE World Wrestling

Sportsmail rounds up these latest rumours around the wrestling world. Despite fans hoping for a WWE return for Naomi, this will not be happening as she has now confirmed that she has parted ways with ...Trinity Fatu says she's no longer with WWE. Naomi has not appeared on WWE television since May 16, 2022. That night, she and Sasha Banks (Mercedes Mone) walked out on the company and were subsequently ...