WWE | I biglietti per Wrestlemania sono praticamente finiti | 120 mila persone presenti!

(Di venerdì 24 marzo 2023) Il noto sito di settore WrestleTix, nell’ultimo aggiornamento di ieri sera, ha reso nota la situazioneper l’imminente edizione di. Triple H sarà sicuramente contento dei numeri stratosferici di quest’anno, visto che i tagliandiesauriti sia per la Night 1 che per la Night 2. 120.000venduti, più di 60.000 fan per sera: numeri da capogiro La WWE, per l’evento in programma al SoFi Stadium, ha disposto 64.213 posti a sedere per entrambe le serate. I dati aggiornati più recenti non mentono: rispettivamente 62.351 (sabato) e 62.961 (domenica)venduti, a poco più di una settimana dall’evento. Un successo enorme per la WWE, che rischia di avvicinare la cifra astronomica di 130.000 spettatori ...

