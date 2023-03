WWE | Anche Bad Bunny potrebbe prendere parte a WrestleMania | ecco in che modo

(Di venerdì 24 marzo 2023) Mancano sempre meno giorni all’inizio della kermesse piu’ importante dell’anno in casa WWE, e svolgenosi proprio in quel di Hollywood c’è la probabilità alta di avere tantissime stelle extra ring coinvolte nell’evento. Uno di questiproprio essere Bad, rapper ispanico che nel suo piccolo ha dato tanto alla federazione. Le probabilità Bad, che saràl’host di Backlash che si svolgerà a Porto Rico,essere uno dei presentatori dello show oppurefare solo la “marketta” del PLE. Staremo a vedere se la dirigenza avrà qualcosa in serbo per lui.

È stato riferito in particolare che Randy Orton sarà fisicamente presente a WrestleMania 39 (anche se non è ancora certo il suo eventuale ruolo nello show), e sembra che la WWE stia già discutendo di ...avrebbe potuto porre fine alla sua carriera e avere anche conseguenze peggiori. Per fortuna l’ex WWE Champion ha potuto portare tranquillamente avanti un percorso di riabilitazione ma non sappiamo ...