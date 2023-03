WTA Miami: Trevisan passa su Hibino, Azarenka ferma Giorgi (Di venerdì 24 marzo 2023) Serata dal doppio volto per le italiane coinvolte al WTA Miami. Da un lato la grande gioia per il passaggio di Martina Trevisan brava a superare la Hibino. Dall’altro un po’ di rammarico per Camila Giorgi in un match davvero complicato contro la ex numero 1 del mondo. Andiamo dunque a vedere cosa è successo negli incontri disputati tra ieri sera e stanotte e chi affronterà Trevisan nel prossimo turno al WTA Miami. WTA Miami, Trevisan festeggia il passaggio del turno Una partita di rincorsa e poi di gestione per Martina Trevisan che ha potuto festeggiare il passaggio del turno al WTA di Miami. Contro la Hibino non è stato tutto semplice ma alla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 24 marzo 2023) Serata dal doppio volto per le italiane coinvolte al WTA. Da un lato la grande gioia per ilggio di Martinabrava a superare la. Dall’altro un po’ di rammarico per Camilain un match davvero complicato contro la ex numero 1 del mondo. Andiamo dunque a vedere cosa è successo negli incontri disputati tra ieri sera e stanotte e chi affronterànel prossimo turno al WTA. WTAfesteggia ilggio del turno Una partita di rincorsa e poi di gestione per Martinache ha potuto festeggiare ilggio del turno al WTA di. Contro lanon è stato tutto semplice ma alla ...

