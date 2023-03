WTA Miami 2023: troppa Azarenka per Camila Giorgi, al terzo turno ci va la bielorussa (Di venerdì 24 marzo 2023) Termina al secondo turno l’avventura di Camila Giorgi al WTA 1000 di Miami 2023. Sul cemento statunitense, l’azzurra (n.44 del ranking) non riesce ad impensierire la bielorussa Victoria Azarenka (testa di serie n.14) e perde con un nettissimo 6-3 6-1 in un’ora e 17 minuti di gioco. Al prossimo turno la nativa di Minsk affronterà la polacca Magda Linette. Pronti, via ed è subito break e controbreak. Sull’1-1 Giorgi tiene agilmente il turno di servizio, poi fa lo stesso la sua avversaria e si arriva così sul 2-2. A questo punto l’azzurra ha un passaggio a vuoto, e Azarenka ne approfitta per trovare un altro break prima di salire sul 4-2. La nostra portacolori prova a restare aggrappata al set portandosi ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) Termina al secondol’avventura dial WTA 1000 di. Sul cemento statunitense, l’azzurra (n.44 del ranking) non riesce ad impensierire laVictoria(testa di serie n.14) e perde con un nettissimo 6-3 6-1 in un’ora e 17 minuti di gioco. Al prossimola nativa di Minsk affronterà la polacca Magda Linette. Pronti, via ed è subito break e controbreak. Sull’1-1tiene agilmente ildi servizio, poi fa lo stesso la sua avversaria e si arriva così sul 2-2. A questo punto l’azzurra ha un passaggio a vuoto, ene approfitta per trovare un altro break prima di salire sul 4-2. La nostra portacolori prova a restare aggrappata al set portandosi ...

