WTA Miami 2023, Martina Trevisan si impone sulla giapponese Hibino e va al terzo turno (Di venerdì 24 marzo 2023) Debutto positivo per Martina Trevisan nel torneo WTA 1000 di Miami. La giocatrice toscana, venticinquesima testa di serie del tabellone, ha avuto ragione della giapponese Nao Hibino con un comodo 6-4 6-3 ed approda al terzo turno, dove non ci sarà la prima giocatrice al mondo Iga Swiatek, che ha dato forfait poco prima del torneo, ma la statunitense Claire Liu. Match che non era cominciato sotto i migliori auspici per l’azzurra, che perde il servizio per due volte nei primi cinque giochi. Fortunatamente però c’era di fronte un’avversaria alquanto morbida: il primo break viene recuperato immediatamente con un game a zero, per il secondo bisogna attendere fino all’ottavo gioco. Da lì la partita cambia, e volge in favore di Martina. Nono gioco del primo ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 marzo 2023) Debutto positivo pernel torneo WTA 1000 di. La giocatrice toscana, venticinquesima testa di serie del tabellone, ha avuto ragione dellaNaocon un comodo 6-4 6-3 ed approda al, dove non ci sarà la prima giocatrice al mondo Iga Swiatek, che ha dato forfait poco prima del torneo, ma la statunitense Claire Liu. Match che non era cominciato sotto i migliori auspici per l’azzurra, che perde il servizio per due volte nei primi cinque giochi. Fortunatamente però c’era di fronte un’avversaria alquanto morbida: il primo break viene recuperato immediatamente con un game a zero, per il secondo bisogna attendere fino all’ottavo gioco. Da lì la partita cambia, e volge in favore di. Nono gioco del primo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : WTA Miami 2023: troppa Azarenka per Camila Giorgi, al terzo turno ci va la bielorussa - - livetennisit : WTA 1000 Miami: Martina Trevisan supera Nao Hibino e avanza al terzo turno - ingBrunelliC : Sto guardando in diretta il WTA 1000 di Miami e Djokovic è stato escluso da Biden perché non vaccinato contro il Co… - QualityShot1 : ??Maria Sakkari vs Bianca Andreescu Preview & Prediction | WTA Miami Open 2023 | QualityShot Tennis ??… - tennis_luden : Miami Lorenzo Sonego VS Dominic Thiem Winner Prediction: Lorenzo Sonego@1.63 See Detail -