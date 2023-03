Wolfgang Porsche chiede il divorzio perchè la moglie ha la demenza (Di venerdì 24 marzo 2023) La moglie si ammala di demenza e lui chiede il divorzio. Il marito in questione è Wolfgang Porsche, 79 anni, manager Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di venerdì 24 marzo 2023) Lasi ammala die luiil. Il marito in questione è, 79 anni, manager Perizona Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Il miliardario Wolfgang Porsche chiede il divorzio: “Mia moglie ha la demenza, non posso vivere coi suoi cambiament… - Italia_Notizie : Wolfgang Porsche chiede il divorzio dalla moglie: «Soffre di demenza». Separazione miliardaria - Laradinuovo : RT @LaStampa: Il miliardario Wolfgang Porsche chiede il divorzio: “Mia moglie ha la demenza, non posso vivere coi suoi cambiamenti di perso… - GiannettiMarco : RT @LaStampa: Il miliardario Wolfgang Porsche chiede il divorzio: “Mia moglie ha la demenza, non posso vivere coi suoi cambiamenti di perso… - GhironiQuinto : Porsche chiede il divorzio alla moglie: lei soffre di demenza -

Il miliardario Wolfgang Porsche chiede il divorzio: "Mia moglie ha la demenza, non posso vivere coi suoi cambiamenti di personalità" Il miliardario Wolfgang Porsche, 79 anni, membro della famiglia che ha dato il nome all'omonimo marchio di automobili, ha chiesto il divorzio dalla moglie Claudia Hübner, 74 anni. All'origine della rottura del ... Porsche chiede il divorzio alla moglie: lei soffre di demenza Chiede il divorzio perché la moglie soffre di una malattia simile alla demenza. No, non è uno scherzo di cattivo ... Wolfgang Porsche chiede il divorzio alla moglie: "Lei soffre di demenza" Wolfgang Porsche, il divorzio dalla moglie: il motivo è la malattia. Le promesse di matrimonio di essere fedeli "nella gioia e nel dolore e in salute e in malattia" sembrano non valere per Wolfang ... Il miliardario, 79 anni, membro della famiglia che ha dato il nome all'omonimo marchio di automobili, ha chiesto il divorzio dalla moglie Claudia Hübner, 74 anni. All'origine della rottura del ...il divorzio perché la moglie soffre di una malattia simile alla demenza. No, non è uno scherzo di cattivo ..., il divorzio dalla moglie: il motivo è la malattia. Le promesse di matrimonio di essere fedeli "nella gioia e nel dolore e in salute e in malattia" sembrano non valere per Wolfang ...