Wall Street apre negativa, Dj - 0,59%, Nasdaq - 0,49% (Di venerdì 24 marzo 2023) Wall Street apre negativa. Il Dow Jones perde lo 0,59% a 31.915,03 punti, il Nasdaq cede lo 0,49% a 11.729,85 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,58% a 3925,64 punti. 24 marzo 2023

