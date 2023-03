Vuole uccidere il suo cane | ma sbaglia e spara a un passante

(Di venerdì 24 marzo 2023) Voleva sopprimere l'animale per non pagare il conto del veterinario. E' successo a Montespertoli in provincia di Firenze. Il ferito, colpito a una coscia, non è in gravi condizioni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EnricoFaraboll1 : Imran Khan ha messo in guardia i suoi seguaci. Non utilizzate alcuna violenza durante la manifestazione di Zaman Pa… - QuodLuxRomae : Imran Khan avvisa i suoi seguaci: Il governo Sharif, vicino all'anglosfera, vuole infiltrare le proteste per uccide… - ClaudioBurla : @a_alibrandi ... d'accordo per il piombo, però se lui ci vuole uccidere infiltriamogli piombo fuso!!! - numerodiec1 : @Bender3023 @Lorenzo46071146 @alexg_2000 Nei talk i giornalisti parlano a titolo personale, non si tratta di linea… - AvventoSil68420 : RT @ApotadiMileto: @fattoquotidiano Soldi degli italiani spesi per uccidere molti russi, i quali reagiranno con più forza e uccideranno più… -

Voleva sopprimere l'animale per non pagare il conto del veterinario. E' successo a Montespertoli in provincia di Firenze. Il ferito, colpito a una coscia, non è in gravi condizioniVittima di una storia tribale (suo padre era stato ucciso da suo zio, che volevaanche lui)... "Ho capito che Jomo, il mio personaggio,farsi rispettare nella sua terra, e combatte contro ...... anche se di certo non lousare sul proprio territorio , No, la decisione non ha un senso ...derivanti dai proiettili di questo tipo si spargono infatti sul terreno continuando adanche ...

"Aeschlimann vuole uccidere i vecchietti"... J.J. spiega il suo ... Liberatv.ch

Voleva sopprimere l’animale per non pagare il conto del veterinario. E’ successo a Montespertoli in provincia di Firenze. Il ferito, colpito a una coscia, non è in gravi condizioni Montespertoli ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...