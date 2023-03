“Voti troppo bassi”, Prof aggredita da madre alunna nel napoletano (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) – aggredita e picchiata dalla madre di un’alunna alla quale avrebbe dato Voti, a dire della donna, “troppo bassi”. E’ quanto avvenuto a una Professoressa del liceo classico Plinio Seniore di Castellammare di Stabia nel napoletano, Lucia Celotto, ieri mattina all’interno dell’istituto. L’aggressione sarebbe avvenuta nel corridoio della scuola, la madre dell’alunna si era già lamentata in precedenza con la scuola del metro di valutazione a suo dire troppo severo da parte della Professoressa. Quest’ultima, dopo aver subito l’aggressione, si è recata in ospedale per farsi curare e ha, poi, denunciato il tutto alle forze dell’ordine.”Un episodio davvero increscioso, ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 marzo 2023) (Adnkronos) –e picchiata dalladi un’alla quale avrebbe dato, a dire della donna, “”. E’ quanto avvenuto a unaessoressa del liceo classico Plinio Seniore di Castellammare di Stabia nel, Lucia Celotto, ieri mattina all’interno dell’istituto. L’aggressione sarebbe avvenuta nel corridoio della scuola, ladell’si era già lamentata in precedenza con la scuola del metro di valutazione a suo diresevero da parte dellaessoressa. Quest’ultima, dopo aver subito l’aggressione, si è recata in ospedale per farsi curare e ha, poi, denunciato il tutto alle forze dell’ordine.”Un episodio davvero increscioso, ...

