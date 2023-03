Voti bassi a una studentessa, la madre irrompe in classe e picchia la professoressa (Di venerdì 24 marzo 2023) “Sono scossa. Non ho dormito. Continuo a ripensare a quanto mi è accaduto, ma anche al trauma subito dai miei alunni”: Lucia Celotto, insegnante del Liceo classico Plinio Seniore di Castellammare di Stabia, racconta l’aggressione subita a scuola da parte della madre di una sua studentessa. La donna, che insegna inglese da 34 anni, è stata raggiunta in classe mercoledì mattina: “Sono stata picchiata – racconta – i miei occhiali si sono rotti”. La donna la accusava “di cose assurde, di avere penalizzato la figlia, favorendo altri”, aggiunge Celotto nel giorno in cui ha deciso di denunciare la sua assalitrice e anche la scuola per non averla tutelata. A far scattare la furia della madre, alcuni Voti bassi presi dalla ragazzina. A scuola per la “spedizione punitiva” erano ... Leggi su tpi (Di venerdì 24 marzo 2023) “Sono scossa. Non ho dormito. Continuo a ripensare a quanto mi è accaduto, ma anche al trauma subito dai miei alunni”: Lucia Celotto, insegnante del Liceo classico Plinio Seniore di Castellammare di Stabia, racconta l’aggressione subita a scuola da parte delladi una sua. La donna, che insegna inglese da 34 anni, è stata raggiunta inmercoledì mattina: “Sono statata – racconta – i miei occhiali si sono rotti”. La donna la accusava “di cose assurde, di avere penalizzato la figlia, favorendo altri”, aggiunge Celotto nel giorno in cui ha deciso di denunciare la sua assalitrice e anche la scuola per non averla tutelata. A far scattare la furia della, alcunipresi dalla ragazzina. A scuola per la “spedizione punitiva” erano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Sconcerto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove la mamma di un'alunna ha fatto irruzione a scuola… - rep_napoli : 'Voti troppo bassi alla figlia', docente picchiata in classe davanti agli studenti. Il ministro: 'Solidarietà' [di… - repubblica : 'Voti troppo bassi alla figlia', docente picchiata in classe davanti agli studenti. Il ministro: 'Solidarietà' [di… - News24_it : 'Voti troppo bassi', Prof aggredita da madre alunna nel napoletano - Stefaniaugo77 : RT @Agenzia_Ansa: Sconcerto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove la mamma di un'alunna ha fatto irruzione a scuola ed ha… -