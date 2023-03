Von der Leyen andrà in Cina con Macron a inizio aprile (Di venerdì 24 marzo 2023) "La presidente Ursula von der Leyen terrà un discorso sulle relazioni Ue - Cina giovedì prossimo. La settimana successiva si recherà in Cina con il presidente francese Emmanuel Macron". Lo ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 marzo 2023) "La presidente Ursula von derterrà un discorso sulle relazioni Ue -giovedì prossimo. La settimana successiva si recherà incon il presidente francese Emmanuel". Lo ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : «Le proteste non sono a Tbilisi, Minsk, Mosca, Hong Kong o Pechino. Quindi non esistono. I loro organizzatori non… - davcarretta : Pessimo segnale dal Consiglio europeo: mentre le banche europee precipitano, Charles Michel e Ursula von der Leyen… - classcnbc : Bruxelles, gli ultimi aggiornamenti Tutto pronto per l'#Eurosummit a cui parteciperà anche la Presidente della Bce… - fisco24_info : Von der Leyen andrà in Cina con Macron a inizio aprile: Lo annuncia il portavoce della Commissione Ue - RenatoLuongo2 : RT @EnricoFaraboll1: L'11° pacchetto di sanzioni dell'UE contro la Russia, includerà misure contro l'elusione delle restrizioni esistenti.… -