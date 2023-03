Volley | Superlega play-off gara 3 Modena e Verona hanno il match ball tra le mura amiche

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 marzo 2023) I-off più “pazzi” degli ultimi anni sono pronti alla terza recita dei quarti di finale: l’impressione è che davvero possa accadere di tutto e già il fatto che due sfide su quattro siano sull’1-1 dopo due partite, quella sotto 0-2 dopo due gare sia la squadra campione in carica e l’altra che è sopra 2-0 ha vinto entrambe le partite al tie break, lascia intendere quanto equilibrio ci sia in giro per l’Italia e che non è possibile dare niente per scontato. A partire dalla sfida su cui alla vigilia era più semplice fare il pronostico, quella tra la Sir Safety Perugia e l’Allianz Milano. I milanesiinflitto a Perugia la prima sconfitta in campionato dopo 23 vittorie consecutive e adesso l’inerzia della serie è un po’ meno sbilanciata verso l’umbria, dove si torna a giocare domenica alle 17. Non è il momento migliore per Perugia, questo: la ...