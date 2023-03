Voli Ita Airways più efficienti e puntuali: accordo con l’Esa sul programma Iris (Di venerdì 24 marzo 2023) Si preannuncia un futuro moderno e all’avanguardia per i Voli targati Ita Airways. Il motivo risiede nell’accordo con Esa, l’Agenzia Spaziale Europea, per l’utilizzo del “programma Iris”. In breve, i piloti potranno orientare la rotta degli aerei attraverso strumenti satellitari. La compagnia di bandiera italiana, recentemente acquisita in minoranza da Lufthansa, diventa così il quinto ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 24 marzo 2023) Si preannuncia un futuro moderno e all’avanguardia per itargati Ita. Il motivo risiede nell’con Esa, l’Agenzia Spaziale Europea, per l’utilizzo del “”. In breve, i piloti potranno orientare la rotta degli aerei attraverso strumenti satellitari. La compagnia di bandiera italiana, recentemente acquisita in minoranza da Lufthansa, diventa così il quinto ... TAG24.

