Vodafone attiva una linea fantasma, il cliente paga due volte. MayDay interviene e risolve (Di venerdì 24 marzo 2023) Il nostro lettore Francesco ci ha contattato per un problema con Vodafone: in seguito ad un suo errore ha attivato un connessione fantasma. La fibra non è mai stata installata, ma Vodafone chiede il pagamento delle fatture....

