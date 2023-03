Vitulano | auto a fuoco | intervengono i vigili del fuoco | nessun ferito FOTO

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn)- Paura questo pomeriggio aper il conducente di una Citroen C3. Mentre transitava per via Madonna delle Grazie ai piedi del Taburno ha visto improvvisamente uscire del fumo dal vano motore della suavettura. Immediata la richiesta di interventi dei caschi rossi che sono riusciti a spegnere il rogo ma l’vettura è gravemente danneggiata Apprensione anche per i residenti della cittadina, ma fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti idelper spegnere il rogo. Le cause sono ora in corso d’accertamento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.