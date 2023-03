Virtus Bologna-Real Madrid stasera in tv: canale, orario e diretta streaming Eurolega 2022/2023 basket (Di venerdì 24 marzo 2023) Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Virtus Bologna-Real Madrid, sfida valida come trentesima giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Dopo la sconfitta contro il Monaco, nuovo impegno contro un avversario di altissimo livello per le Vu Nere di coach Scariolo, alla ricerca di una vittoria per restare a contatto del treno playoff. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di venerdì 24 marzo, mentre di seguito ecco le indicazioni per vedere in diretta Virtus Bologna-Real Madrid di Eurolega. SEGUI LA diretta TESTUALE RISULTATI e CLASSIFICA PROGRAMMA 30^ ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 marzo 2023) Il, l’e le indicazioni per vedere intv, sfida valida come trentesima giornata dell’di. Dopo la sconfitta contro il Monaco, nuovo impegno contro un avversario di altissimo livello per le Vu Nere di coach Scariolo, alla ricerca di una vittoria per restare a contatto del treno playoff. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di venerdì 24 marzo, mentre di seguito ecco le indicazioni per vedere indi. SEGUI LATESTUALE RISULTATI e CLASSIFICA PROGRAMMA 30^ ...

